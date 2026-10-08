У Львові та Брюховичах змінюють правила паркування і руху на шести вулицях: що нового

Міська комісія з безпеки дорожнього руху Львова ухвалила низку важливих рішень щодо організації руху та паркування на шести ділянках міста і в Брюховичах. Плани передбачають встановлення нових дорожніх знаків, створення пішохідної зони та монтаж пристроїв для зниження швидкості автотранспорту.

Личаківський цвинтар: порядок на вулиці Пасічній

На вулиці Пасічній, поруч із полем почесних поховань, владнали проблему хаотичного паркування. За ініціативою комунального підприємства «Музей Личаківський цвинтар» встановлять знаки «Зупинку заборонено», які працюватимуть щодня з 8:00 до 14:00, крім автобусів. Це допоможе уникнути перешкод під час похоронних церемоній — наразі неподалік регулярно паркуються автомобілі водіїв, що не пов’язані з кладовищем, через що учасники процесій та автобуси не можуть проїхати.

Також розмістять інформаційні таблички із попередженнями про поховання у зазначений час. Втілити зміни планують до 15 листопада.

Пішохідна зона на Куліша

На тупиковій ділянці вулиці П. Куліша, 23 з’явиться пішохідна зона. Тут розташований аварійний виїзд з промислового об’єкта, який має залишатися вільним. Проте зараз сторонні автівки часто паркуються між будинками, блокуючи виїзд.

За зверненням місцевих мешканців нові знаки “Рух заборонено” та “Пішохідна зона” обмежать в’їзд непотрібних транспортних засобів і забезпечать безперешкодний аварійний виїзд. Завершити роботи планують до 1 грудня.

Вільний доступ до сміттєвих контейнерів на Науковій

Проблему припаркованих авто поблизу контейнерного майданчика на вулиці Науковій, 13-15, нарешті розв’язують. Мешканці скаржаться, що такі автівки заважають сміттєвозам під’їжджати та вивозити відходи, особливо у ранкові та вечірні години. Зараз комунальна техніка часто змушена виїжджати на тротуар через брак простору для маневру.

Встановлять знаки «Зупинку заборонено» на проїзді біля контейнерів. Планують завершити роботи до 1 грудня.

Розширення житлової зони на Чернігівській

Житлова зона на вулиці Чернігівській, 21 пошириться на всю ділянку аж до перехрестя з вулицею Пекарською. Ініціатором виступило ОСББ «Зелений гай», яке просило створення житлової зони на тупиковій частині вулиці поруч із будинком.

Цьому також сприяє планування нового скверу поруч із реабілітаційним центром UNBROKEN. Відповідні дорожні знаки встановлять на в’їзді до цієї території. Реалізувати рішення повинні до 1 грудня.

Безпечніший пішохідний перехід на Манастирського

На вулиці А. Манастирського, 2, біля школи №84 облаштують засоби для заспокоєння руху поряд із пішохідним переходом. Ініціатива належить Сихівській районній адміністрації: ділянка часто страждає від перевищення швидкості водіями.

Завдяки новим заходам планують зменшити швидкість транспорту і підвищити безпеку переходу, особливо для школярів. Планують завершити роботи до кінця року.

Паркування у Брюховичах на вулиці Львівській

На вулиці Львівській, 27-33 у Брюховичах впорядкують паркування, щоб полегшити проїзд у години пік. Автомобілі зараз займають одну смугу, ускладнюючи рух у двох напрямках.

За ініціативою ОСББ ЖК «Грінвуд» з обох сторін проблемної ділянки встановлять знаки «Зупинку заборонено». Це звільнить проїжджу частину і відновить двобічний рух. Виконати рішення планують до 15 листопада.