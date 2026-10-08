Будівництво каналізаційного колектора до Винників завершено на 94% Львівводоканал планує підсумувати роботи до середини грудня

ЛМКП «Львівводоканал» проклало понад 12 кілометрів нового каналізаційного колектора, що з’єднає Винники зі Львовом. Це становить 94% від загальної довжини мережі у 13,6 кілометра. Завершити роботи планують до середини грудня цього року.

Новий трубопровід поєднає каналізаційну насосну станцію у Винниківській громаді з очисними спорудами Львова. За словами представників підприємства, проєкт забезпечить більш надійну систему водовідведення, значно знизить аварійні ризики та створить резерв потужності для майбутнього розвитку громади.

Історія будівництва

Роботи стартували ще до повномасштабної війни, але спочатку їх уповільнила пандемія COVID-19, а пізніше військові дії. Активно відновили роботу лише у 2024 році.

У «Львівводоканалі» розповідають, що замінюють старі азбестоцементні труби, які десятиліттями експлуатувалися і регулярно спричиняли аварії через зношення. Нові поліетиленові труби більш надійні та довговічні.

«Деякі ділянки трубопроводу проходять на великій глибині, це ускладнює роботи. Спеціалісти готують траншеї, зварюють і монтують труби, облаштовують необхідні елементи мережі. Все це здійснюємо за кошти підприємства», — повідомили у «Львівводоканалі».

Що залишилося зробити

Згідно з інформацією міської ради, для повного завершення проєкту потрібно прокласти ще близько 800 метрів труб, спорудити чотири каналізаційні колодязі та облаштувати дві каналізаційні камери.

Загалом проєкт передбачає будівництво двох паралельних трубопроводів напірної каналізаційної мережі загальною довжиною 13,6 кілометра.