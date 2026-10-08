У Львові оновлять регулювання паркування та руху на шести вулицях одночасно

Комісія з питань безпеки дорожнього руху Львівської міської ради ухвалила ряд рішень щодо організації руху та паркування на шести ділянках у Львові та Брюховичах. Про це повідомляють в управлінні безпеки та вуличної інфраструктури міста.

Одне з ключових рішень передбачає заборону паркування на окремій спеціально відведеній ділянці для автомобілів сторонніх водіїв. Це дозволить звільнити достатньо місця для руху автобусів, які обслуговують похоронні процесії.

Також комісія задовольнила звернення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку житлового комплексу “Грінвуд”. На проблемній ділянці вулиці, де зараз ускладнений зустрічний роз’їзд транспорту, планують встановити дорожні знаки 3.34 “Зупинку заборонено” з обох боків. Це дозволить звільнити проїзну частину та забезпечити одночасний рух автомобілів у двох напрямках. Впровадити це рішення мають до 15 листопада поточного року.

В управлінні безпеки та вуличної інфраструктури зазначають, що ці рішення покращать організацію транспортного руху й паркування на зазначених вулицях. Це допоможе знизити ризики аварій та зробить щоденні поїздки комфортнішими як для місцевих мешканців, так і для гостей міста.