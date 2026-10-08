У Львівській політехніці стартувала виставка «Приховане» в рамках V Львівського тижня скульптури

У Львівській політехніці відкрилася виставка «Приховане», яка зібрала майже сто скульптур і композицій від знаних митців і молодих талантів з різних міст України.

Цей мистецький захід проходить у рамках V Львівського тижня скульптури — події, яка вже п’ятий рік поспіль об’єднує митців, кураторів і глядачів навколо сучасної української скульптури.

Експозиція створює простір для кожного відвідувача, де можна сформувати власне бачення та інтерпретацію творів мистецтва.

«Чи завжди ми бачимо у творі мистецтва те, що саме вкладено автором? Напевно, ні. І, можливо, саме в цьому полягає його сенс. Сто робіт — і тисячі різних прочитань, адже кожен побачить своє», — зазначив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він додав, що Львівський тиждень скульптури вже п’ятий рік формує у місті нову межу взаємодії між мистецтвом і глядачем.

«Скульптура виходить за межі звичних виставкових залів. Вона з’являється у знайомих місцях і спонукає дивитися на них інакше. Саме такі проєкти допомагають нам по-новому побачити місто, його простори та людей, які творять цю спільноту», — підкреслив Максим Козицький.

Також він подякував куратору заходу Павлу Гудімову за п’ять років наполегливої праці і послідовної роботи над розвитком проєкту.

«Вдячний Павлу Гудімову за те, що Тиждень скульптури став у Львові подією, на яку чекають. Ці ініціативи мають велике значення, бо сучасне українське мистецтво — це не просто естетика, а й наша здатність осмислювати себе, свій досвід та час, в якому живемо», — зазначив керівник області.

Окремо Максим Козицький відзначив відкритість Львівської політехніки для реалізації культурних і мистецьких проектів.

«Університет, який поєднує науку, освіту з мистецтвом і дискусіями — це живий університет. Вдячний ректорці Наталі Шаховській і команді Львівської політехніки за таку відкритість», — наголосив посадовець.

Виставка «Приховане» триватиме до 8 листопада.

Місце проведення: Машинна зала Львівської політехніки, вул. Устияновича, 5, 10-й корпус.

Час роботи: щодня з 12:00 до 19:00.