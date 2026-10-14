Львів очолює рейтинг українських міст за рівнем доступності для людей з інвалідністю

Представниця міської влади Ірина Маруняк розповіла студентам Українського католицького університету, як Львів перетворюється на безбар’єрне місто. Захід відбувся в рамках навчального курсу “Інклюзія без ілюзій”, що об’єднує студентів різних факультетів УКУ.

Ірина Маруняк поділилася досвідом системної роботи Львова над створенням доступного простору для людей з інвалідністю. Вона наголосила, що активні заходи місто розпочало ще до 2022 року. Тоді облаштовували знижені бордюри на пішохідних переходах, покращували освітлення вулиць, встановлювали пандуси.

Нині роботу міської влади регулює Стратегія безбар’єрності до 2030 року та щорічні плани її реалізації. Особливу увагу приділяють комунальним установам і підприємствам — рівень їхньої доступності зріс на 66% порівняно з минулим роком. Паралельно тривають перевірки приватного бізнесу, щоб стимулювати усунення архітектурних бар’єрів.

Цього року Львів затвердив офіційні рекомендації для бізнесу та комунальних закладів щодо безбар’єрних входів і інклюзивних санітарних кімнат. Ці нормативи розробили спільно з департаментом архітектури та управлінням забезпечення доступності. Вони враховують результати численних обстежень закладів.

“Ці рекомендації допоможуть власникам і керівникам правильно організувати безбар’єрний простір”, — пояснила Ірина Маруняк.

Також у місті працюють над доступністю багатоквартирних будинків і громадських територій. Лише цьогоріч встановили 54 підйомники для людей з інвалідністю. Пріоритетами залишаються облаштування пандусів, удосконалення міських сервісів і підтримка ветеранів, які планують відкрити власний бізнес.

Представниця влади згадала, що на державному рівні триває розробка закону “Про основні засади державної політики формування безбар’єрного суспільства в Україні”, й вона брала участь у його обговоренні.

Організаторка курсу Галина Олексин наголосила, що важливо показати студентам реальні приклади змін. Вона навела приклад перенесення управління соціального захисту з недоступної будівлі в приміщення з облаштованим безбар’єрним входом. Таким чином демонструють, як місто і бізнес реалізують соціальну відповідальність та усувають бар’єри.

Студент другого курсу юридичного факультету Данило Друзюк зазначив, що тема доступності набула особливого значення в умовах війни. Він підкреслив, що багато ветеранів повертаються з травмами, які потребують доступного середовища. “Кожен повинен бути обізнаний і долучатись до проєктів, що покращують доступність. Львів робить для цього багато”, — зауважив він.

Студент факультету прикладних наук Лев Жураєв звернув увагу на роль цифрових технологій у цьому процесі. Він підкреслив, що IT-сфера сьогодні враховує принципи доступності, адже цифрові продукти перевіряють на інклюзивність. Проте, за словами Лева, завжди є можливість для розвитку і впровадження нових рішень, щоб допомагати ветеранам почуватися частиною суспільства.

За даними Міністерства розвитку громад та територій, Львів очолив рейтинг обласних центрів України за рівнем фізичної безбар’єрності. Місто отримало найвищий бал — 19,22, значно випередивши своїх конкурентів. Друге місце посів Харків із 15,15 балів, третє — Вінниця з 12,77 балами.