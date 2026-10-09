У Львові стартували зйомки історичного мінісеріалу «Крилаті леви» про боротьбу за свободу і появу української військової авіації

У Львові знімають історичний мінісеріал «Крилаті леви» про визвольні змагання та зародження української військової авіації

Максим Козицький побував на знімальному майданчику та познайомився з командою.

У Львові тривають зйомки історичного драматичного мінісеріалу «Крилаті леви», що охоплює період 1914–1921 років. Серіал розповідає про українські визвольні змагання та людей, які боролися за майбутнє країни. Фінансування проекту здійснює фонд Максима Козицького.

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький особисто побував на майданчику, щоб ознайомитися з процесом створення. Він підкреслив, що виробництво навіть коротких кадрів вимагає злагодженої роботи багатьох фахівців.

«Важливо, щоб українські серіали, фільми, анімації та вистави з’являлися частіше. Наші історії мають розповідати саме наші люди. Українські актори повинні отримувати цікаві ролі, а глядачі – якісний національний продукт. І щоб цей культурний продукт отримував належну увагу за кордоном!» – наголосив Козицький.

Мінісеріал складається з шести епізодів і фокусує увагу на кількох сім’ях, чиї життя розгортаються на тлі складних подій початку ХХ століття.

Фонд Максима Козицького приєднався до фінансування після ознайомлення з ідеєю створення. Окремо Козицький подякував державі, приватним партнерам і меценатам за підтримку проєкту.

Зйомки проходять у центрі Львова з 5 до 15 жовтня. Команда використовує автентичні костюми та декорації, щоб якомога точніше відтворити атмосферу міста початку ХХ століття.

«Крилаті леви» мають на меті показати українську історію через призму людських доль. Серіал нагадує про початки традицій, які українці продовжують захищати й нині.