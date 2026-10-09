Керівниця Львівського офісу агломерації отримала у вересні зарплату понад 70 тисяч гривень

У вересні директорка Офісу агломерації та розвитку громад Наталія Алєксєєва отримала зарплату у розмірі понад 79 тисяч гривень.

Львівська міська рада оприлюднила дані про нарахування заробітної плати Наталії Алєксєєвої за вересень цього року. Загальна сума виплат становить 79 513,90 гривень. Вона складається з таких складових:

посадовий оклад – 10 393,18 грн;

доплата за ранг – 425 грн;

надбавка за вислугу років – 2 704,55 грн;

надбавка за високі досягнення у праці – 13 522,73 грн;

премія – 33 806,83 грн;

відрядження – 18 553,60 грн;

індексація – 108,01 грн.

З цієї суми Наталія сплатила податки та військовий збір на суму 18 288,20 гривень. Чистий дохід за місяць становив 61 225,70 гривень.

Для порівняння, у серпні вона отримала більшу суму — 97 тисяч гривень.

Наталія Алєксєєва очолила Офіс агломерації та розвитку громад у лютому 2025 року. До того, з вересня 2024-го, працювала директоркою Офісу з управління персоналом Львівської міськради.

Варто зазначити, що з 2021 року вона була керуючою справами виконавчого комітету Львівської міської ради та раніше очолювала департамент міської агломерації.

У листопаді 2019 року Наталія подавала документи на посаду начальниці відділу обліку та контролю за вивезенням відходів Львівської міськради. Раніше, протягом 2016-2019 років, вона очолювала управління правового аналізу та нормопроектування політичної партії Об’єднання Самопоміч та була помічницею народного депутата VIII скликання від Самопомочі Любомира Зубача.

Раніше, у період 2006-2016 років, Алєксєєва займала посаду заступниці начальника управління “Секретаріат ради” Львівської міської ради. А з 2001 по 2006 рік працювала юрисконсультом у ВАТ “Львівська тютюнова фабрика”.