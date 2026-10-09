Опублікувати у CityLife

Нічне пошукове спасіння на Парашці: історія порятунку 83-річного чоловіка, який заблукав у горах

Марко Лук'яненко

На Львівщині гірські рятувальники знайшли 83-річного чоловіка, який загубився під час спуску з гори Парашка біля Сколе. Він був знайдений пізно вночі у лісистій місцевості біля підніжжя гори.

Перший сигнал про зникнення надійшов о 20:49 вечора 8 жовтня. Повідомляли, що літній турист втратив орієнтацію під час спуску з гори Парашка, яка розташована поблизу міста Сколе у Стрийському районі Львівської області.

Телефонний зв’язок відіграв вирішальну роль у порятунку. Чоловік підтримував контакт із рятувальниками весь час пошуків, що дало змогу швидко визначити його приблизне місцерозташування.

Пошукова операція тривала кілька годин. О 00:15 9 жовтня рятувальники виявили чоловіка в гущавині лісу біля підніжжя гори. Для евакуації використовували квадроцикл, яким доправили потерпілого до міста Сколе.

Об 1:30 чоловіка передали медикам. Через сильне виснаження внаслідок тривалого перебування в горах його госпіталізували до центральної районної лікарні Сколе.

Про завершення рятувальної операції повідомило Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

Вам також може сподобатися

Більше від автора

Очільник освіти Львова отримав майже 170 тисяч гривень зарплати у вересні

У Львові стартували зйомки історичного мінісеріалу «Крилаті леви» про боротьбу за свободу і появу української військової авіації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *