У Львові стартувало опалення в навчальних закладах і медичних установах

Опалювальний сезон для мешканців Львова почнеться лише тоді, коли температура повітря триматиметься на рівні +8°C протягом трьох днів.

Сьогодні, 19 жовтня, у Львові стартувала подача тепла до бюджетних закладів, які направили відповідні звернення. Наразі опалення отримують вісім медичних установ: лікарні, що надають допомогу цивільним та військовослужбовцям, дитяча лікарня і пологовий будинок.

Крім того, тепло подають до трьох освітніх закладів: двох дитячих садків і ліцею.

У ЛМКП “Львівтеплоенерго” повідомили, що тепло вже отримують Львівська обласна клінічна лікарня – дорослий і дитячий корпуси, лікарні святого Луки, святого Пантелеймона, святого Миколая та святої Анни (колишній пологовий будинок), які входять до Першого медичного об’єднання Львова.

Також теплопостачання забезпечують для Центру Покрови Пресвятої Богородиці, Центру легеневого здоров’я – Львівського регіонального фтизіопульмонологічного лікувально-діагностичного центру, а також Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.

Серед освітніх установ, що вже отримують тепло, – ліцей “Сихівський” та два дитячі садочки.

Варто зазначити, що у Львові лікарні, школи та дитсадки можуть отримати опалення раніше офіційного старту сезону. Для цього керівники установ мають надіслати відповідний запит до ЛМКП “Львівтеплоенерго”. Після цього підприємство починає подачу тепла до закладів.

Нагадаємо, у травні уряд виділив Львівській області понад 219,5 млн грн із резервного фонду державного бюджету. Ці кошти призначені для забезпечення резервного теплопостачання та безперебійної роботи критичної інфраструктури під час підготовки до опалювального сезону.