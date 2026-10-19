Львівщина координує діяльність ЦНАПів та структур ветеранської підтримки

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У Львівській області провели обласну робочу нараду, присвячену підвищенню якості адміністративних послуг для українських захисників, захисниць та їхніх родин.

У нараді взяли участь представники Міністерства у справах ветеранів України, управління з питань ветеранської політики та управління цифрового розвитку Львівської облдержадміністрації. Також долучилися керівники районних управлінь ветеранської політики. Головним питанням стала координація роботи центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) з профільними структурними підрозділами.

Учасники обговорили конкретні механізми взаємодії між ЦНАПами та відповідальними за ветеранську політику районними управліннями. Мета – спростити оформлення послуг для ветеранів і їхніх сімей, зробити їх більш доступними та оперативними.

Під час зустрічі погодили перелік із 13 адміністративних послуг, які надаватимуться через ЦНАПи за участі районних управлінь ветеранської політики. Серед них – встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, оформлення й продовження статусів членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, видача та відновлення посвідчень, а також призначення грошової компенсації за оренду житла.

Концепція «єдиного вікна» дає змогу звертатись до ЦНАПу за послугами без необхідності самостійно розбиратись, де і на якому етапі отримувати допомогу. Для ефективної роботи важливо узгодити дії адміністраторів ЦНАПів із фахівцями з ветеранської політики.

«Наша спільна мета – створити зрозумілий і ефективний сервіс для кожного ветерана і їх сімей. Використання цифрових технологій і уніфікація процедур у ЦНАПах скорочують час розгляду звернень і роблять державну підтримку доступною безпосередньо у громадах», – підкреслив начальник управління цифрового розвитку Львівської ОДА Олексій Степовий.

Наразі у районних військових адміністраціях завершують формування окремих підрозділів із ветеранської політики. Наступні кроки – затвердження типових інформаційних і технологічних карток послуг, а також проведення навчання адміністраторів ЦНАПів.

Узгоджена робота між обласними та районними структурами сприятиме покращенню доступності та зручності адміністративних послуг для ветеранів, ветеранок і їхніх родин у громадах Львівщини.

Раніше супровід та обслуговування ветеранів здійснювало управління соціального захисту населення. Відтепер ці функції переходять до новостворених управлінь з питань ветеранської політики РДА. Прийом документів і обслуговування здійснюватиметься у ЦНАПах, їхніх територіальних підрозділах та на віддалених робочих місцях за принципом «єдиного вікна». Це дозволить отримувати необхідні документи без численних візитів до різних інстанцій.