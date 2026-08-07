У Львові пройшов рясний дощ

Над Львовом пройшов щедрий дощ, який місцеві мешканці назвали справжнім благословенням для спраглого міста.

Тривала спека виснажила і людей, і рослини. Вода з неба стала для львів’ян приємною несподіванкою після тижнів палючого сонця.

Мешканці столиці Галичини активно діляться враженнями від зливи. Дощові краплі принесли прохолоду вулицям, які потерпали від нестерпної спеки.

Природа нагадала львів’янам, що літо може дарувати не лише спекотні дні, а й освіжаючі моменти. Такий дощ став справжнім подарунком для міста.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua