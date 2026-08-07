Львів планує розширити спортивний комплекс, щоб дати учням більше можливостей для занять спортом

Львівська влада презентувала проєкт реконструкції нежитлових приміщень на вулиці Золотій, 8, із зведенням універсального спортивного комплексу.

Це питання розглядали члени виконавчого комітету Львівської міської ради на своєму засіданні.

Ініціатором проєкту стало звернення до міської адміністрації з проханням надати містобудівні умови та обмеження для реалізації задуму.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев пояснив, що на цій ділянці зараз функціонує приватна школа. Спортивна зала, яку планують добудувати, дасть навчальному закладу змогу отримати повноцінну спортивну базу.

«До нас надійшло звернення щодо видачі містобудівних умов та обмежень для реконструкції нежитлових будівель із добудовою універсального спортивного комплексу на вулиці Золотій, 8. Наразі на території цього комплексу діє приватна школа, яка виконує вагому освітню функцію для мешканців району. Плануємо добудувати спортивну залу, аби заклад отримав необхідну інфраструктуру для якісного освітнього процесу», — розповів Антон Коломєйцев.

Архітектор додав, що фахівці департаменту архітектури та просторового розвитку зараз працюють над архітектурними рішеннями. Головне завдання — забезпечити достатнє освітлення внутрішнього двору та дотримати норми інсоляції для навчальних приміщень.

Проєкт передбачає створення повноцінного сучасного спортивного простору з усіма необхідними умовами для тренувань. На цьому етапі йде підготовка містобудівної документації.

Варто нагадати, що раніше у Львові анонсували будівництво духовно-спортивного комплексу в Підбірцях. Там мають з’явитися футбольні поля, дитячий садочок та медичний центр для реабілітації ветеранів.