Львівська облрада прагне відновити контроль над фінансами

Депутати Львівської обласної ради підтримали заяву про повернення повноважень у сфері формування бюджету та визначення пріоритетів фінансування на 2027 рік.

20 жовтня на позачерговій сесії депутати проголосували за рішення, що засвідчує намір повернути обласній раді контроль над бюджетним процесом.

Ініціативу подав депутат облради Ореслава Хомик.

Вона наголосила, що Україна вступає у новий бюджетний рік в умовах повномасштабної війни й серйозного тиску на державні фінанси. Одночасно треба підтримувати Збройні Сили, гарантувати соціальний захист та зберігати можливості для розвитку країни.

У таких складних обставинах бюджетний процес потребує високої відповідальності, професіоналізму та визначених пріоритетів. Тому формування бюджету Львівської області на 2027 рік має відбуватися відкрито, прозоро і згідно з чинним законодавством.

«Важливо негайно відновити реальне впровадження депутатів у бюджетний процес: гарантувати своєчасний доступ до інформації про проєкт бюджету, активну роботу профільних комісій, публічне обговорення ключових видатків і зрозумілі обґрунтування значних фінансових рішень», – підкреслила депутатка у зверненні.

Депутати наголошують, що зараз не час на неефективне розпорошення коштів. Кожна гривня має піти на зміцнення оборони, підтримку населення та розвиток регіону.

Львівська обласна рада заявляє про готовність працювати конструктивно над бюджетом-2027 та закликає забезпечити прозорість процесу, а також реальну участь депутатів і громади у бюджетному плануванні.