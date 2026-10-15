У Львові розпочали оновлення скверу на Героїв УПА з новими пішохідними маршрутами та зеленими насадженнями

Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради повідомив про перебіг реконструкції.

За даними ЛКП “Зелений Львів”, підрядник уже завершив підготовчі роботи: доставлено частину матеріалів і залито бетонну основу під новий спортивний майданчик. Наступного тижня почнуть прокладати пішохідні доріжки на території скверу.

Перед початком реконструкції комунальники провели санітарну вирубку аварійних дерев. Чотири дерева були повністю гнилими, ще два висихали. Натомість планують суттєве озеленення скверу: висадять липу, близько тридцяти кущів бузку та багаторічні рослини, серед яких міскантус, котовник, плющ і виноград.

Усі роботи виконують на замовлення ДП “Боднарівка”, яке відповідає за утримання цієї зеленої зони на балансі підприємства.

Варто зазначити, що цю територію облаштували як сквер кілька років тому на прохання місцевих мешканців, щоб зберегти її від можливого будівництва.

Реконструкцію фінансує приватний інвестор, а виконують роботи за кошти міського бюджету.