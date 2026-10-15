У Львові провели зустріч щодо боротьби з дезінформацією, висвітлення мобілізації та підтримки ветеранів в регіоні

У Львові представники регіональних медіа, оборонного сектору та органів влади провели обговорення щодо протидії дезінформації та коректного висвітлення мобілізації і ветеранської політики в області.

15 жовтня у Будинку офіцерів пройшов круглий стіл на тему «Взаємодія регіональних медіа з ТЦК та СП Львівської області: інформаційний діалог, протидія дезінформації та суспільна відповідальність».

У заході взяли участь керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА) Тарас Грень і начальник управління ветеранської політики Львівської ОВА Станіслав Керод. Вони обговорювали, як висвітлювати в медіа важливі теми: мобілізацію, ветеранську політику, підтримку військових та їхніх родин.

Тарас Грень зазначив, що негативні відео та скандальні матеріали часто збирають більше уваги, ніж розповіді про героїчні вчинки наших військових. Це зумовлено не лише суспільним інтересом, а й алгоритмами монетизації контенту. Саме цю реальність слід враховувати для ефективної комунікації.

«Ми маємо не просто створювати позитивні історії, а навчати людей критично сприймати інформацію. Важливо бачити ширший контекст, розрізняти факти, маніпуляції і свідоме викривлення дійсності. Однак не слід ігнорувати наявні проблеми», – наголосив він.

Під час дискусії учасники опрацювали питання побудови системної взаємодії між регіональними редакціями та територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП). Обговорили процедури отримання офіційної інформації, роботу з чутливими темами та необхідність перевірки фактів. Особливу увагу приділили висвітленню мобілізації, протидії фейкам, роботі з резонансними інформаційними приводами.

Тема інформаційної відповідальності зайняла центральне місце. У питаннях війни, військових і їхніх сімей точність фактів та обережність у подачі інформації мають особливе значення.

«Ми мусимо чітко усвідомлювати власну відповідальність і розуміти, що можна озвучувати публічно, а що ні. Водночас треба вчити суспільство критично ставитися до інформації», – пояснив Тарас Грень.

Він додав, що боротися із наративами неможливо, але можна створювати конкурентні, пропонуючи власні історії, які матимуть не меншу силу впливу. Незважаючи на успіхи ЗСУ на фронті, війна триває і в інформаційному просторі.

Начальник управління ветеранської політики Львівської ОВА Станіслав Керод наголосив на важливості присвяченого медіа висвітлення питань ветеранської політики, співпраці з родинами загиблих, пошуку зниклих безвісти та підтримки демобілізованих.

Подібні зустрічі сприяють встановленню прямого діалогу між владою, оборонною сферою й медіа. Вони допомагають узгодити підходи до висвітлення складних тем та забезпечити громадян перевіреною і оперативною інформацією.