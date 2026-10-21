У Львові Ратушу освітлили рожевим кольором на підтримку жінок із раком грудей

20 жовтня, у Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, будівлю Львівської міської ради освітлили рожевим світлом. Таким чином місто взяло участь у міжнародній кампанії «Рожевий жовтень», щоб нагадати про важливість профілактики та раннього виявлення раку, а також підтримати жінок, які борються із цим захворюванням.

Ініціатива підсвічування Ратуші належить благодійному фонду «Жити зараз». Її реалізували за підтримки компанії «Luminal», яка спеціалізується на професійному освітленні.

Рожеве освітлення відомих споруд у різних куточках світу — це частина глобальної кампанії, покликаної підвищити обізнаність про рак молочної залози. Воно є символом солідарності з жінками, які ведуть боротьбу з хворобою, а також нагадуванням про необхідність регулярних медичних обстежень і своєчасної діагностики.

Оксана Цебрівська, керівниця фонду «Жити зараз», зазначає: «Для Львова це історичний момент. Наше місто стало першим в Україні, яке приєдналося до світової ініціативи „Рожевий жовтень“. Підсвічування Ратуші рожевим кольором — це не просто символічний жест, а важливе нагадування для жінок про необхідність дбати про своє здоров’я та проходити своєчасні обстеження. Я пишаюся, що Львів підтримав цю ініціативу і став частиною світового руху, який акцентує увагу на профілактиці онкології».

Жителі Львова можуть пройти діагностику у міських медичних установах. Тут також проводять інформаційні акції, що проходять у рамках місяця обізнаності про боротьбу з раком молочної залози.

Жовтень традиційно вважають місяцем підвищення обізнаності про це захворювання — найпоширенішу онкологічну хворобу серед жінок України. На ранніх стадіях рак молочної залози часто протікає без симптомів. Тому важливо не ігнорувати регулярні профілактичні огляди й не чекати появи болю чи інших ознак.

Лікарі підкреслюють: рак молочної залози — найбільш розповсюджене онкозахворювання у жінок. Лікування проходить ефективніше, якщо виявити хворобу на ранній стадії. Появу перших змін, що не проявляються симптомами, можна помітити лише за допомогою УЗД або мамографії. Регулярні обстеження — критично важливі, а кампанія «Рожевий жовтень» — чудова нагода для цього.

У Львові для сімейних лікарів організовують навчання, які підвищують обізнаність щодо раннього виявлення та впровадження скринінгових програм раку молочної залози. У цьому беруть участь фахівці Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру.

Авторка фото — Анастасія Смольєнко для Львівської міської ради