У Карпатах на Львівщині підвищили захист ісландського моху через його масове знищення

Цетрарію ісландську офіційно включили до списку охоронюваних рослин Львівщини.

20 жовтня на сесії Львівської обласної ради депутати одностайно підтримали рішення додати цетрарію ісландську до реєстру видів, що потребують особливої охорони в межах області, хоча цей лишайник і не внесений до Червоної книги України.

Цетрарія ісландська (Cetraria islandica), відома також як ісландський мох, є цінною лікарською рослиною. Вона містить високий рівень полісахаридів і уснінової кислоти, через що має природні антибактеріальні, обволікаючі та імуностимулювальні властивості.

В останні роки в Україні зросла інтенсивність заготівлі цетрарії ісландської. У високогір’ї Карпат цей лишайник масово знищують, зокрема й в межах природно-заповідних територій. Такі дії руйнують структуру рідкісних природних угруповань, які занесені до Зеленої книги України.

У Львівській облраді наголосили, що ухвалене рішення допоможе зберегти цетрарію ісландську в регіоні. Воно надасть рослині особливий правовий статус і посилить заходи її охорони.

Варто додати, що ще у серпні цього року в області затвердили паспорт охоронної зони для захисту рослин, внесених до Червоної книги України. Йдеться про територію Бутинського лісництва у Великомостівській громаді Шептицького району.