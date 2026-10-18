У Львові прозвучала повітряна тривога через атаку дроном, що тривала близько 40 хвилин

Вибухи пролунали у Львові під час ранкової повітряної тривоги 18 жовтня

Ранком 18 жовтня мешканці Львова відчули вибухи в час оголошеної повітряної тривоги. За попередніми даними, російські війська здійснили атаку на область із використанням безпілотного літального апарата.

Сигнал тривоги на Львівщині оголосили о 09:55 через загрозу ударних дронів. Вже о 10:20 голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що безпілотник рухається в напрямку північної частини Львова.

Повітряна тривога тривала до 10:33, після чого оголосили її відбій.