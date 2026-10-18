ППО знешкодила дрон біля Львова

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги над Малеховим Збройні сили ППО збили ворожий безпілотник.

Львівська міська рада підтвердила цю інформацію. За первинними даними, безпілотник упав у територіальній громаді Малехів. Через падіння уламків існує ризик пошкодження майна, деталі зараз уточнюють.

На місце події вже виїхали всі відповідні служби для оцінки ситуації та ліквідації наслідків.

Сьогодні до Львова рухалися два ворожі дрони.

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, ППО знищила безпілотник у районі Бродівської громади Львівщини.

16 жовтня область зазнала атаки трьох російських бойових безпілотників. У місті Дубляни постраждав чоловік, а у селі Муроване було пошкоджено вікна житлових будинків.

13 жовтня падіння російського реактивного безпілотника у селі Малехів призвело до пошкодження 11 приватних будинків, 53 вікон та 13 вхідних дверей у Львівській громаді.