У Львові жінка підозрюється у незаконному обігу метадону і може опинитись за ґратами на 10 років

У Львові поліція затримала жінку за підозрою у продажі метадону людям із наркотичною залежністю.

Слідство встановило, що підозрювана зберігала наркотичну речовину у власній квартирі та особисто продавала її клієнтам. Правоохоронці задокументували кілька фактів її незаконної діяльності. Загалом жінка отримала понад 20 тисяч гривень за збут метадону.

Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили електронні ваги та матеріали, які використовувалися для фасування наркотиків. Вилучені предмети направили на експертизу для подальшого розслідування.

Жінці повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — за незаконне виробництво, виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

За цією статтею підозрюваній загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.