У Львові провели освячення і урочисте відкриття стели «Шлях Святого Якова»

У Львові Відкрили Та Освятили Стелу «Шляху Святого Якова» (1)

У межах ХХ Міжнародної наукової конференції «Географія, економіка і туризм» відбулися також пленарні засідання та доповіді науковців.

У дворі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка під час ХХ Міжнародної наукової конференції «Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід» урочисто відкрили і освятили стелу «Шляху Святого Якова». У церемонії взяли участь представники духовенства, а також викладачі та науковці з України і закордону.

Окрім відкриття стели й презентації маршруту, конференція включала пленарні засідання, де обговорювали розвиток туристичної освіти, сучасні методи організації подорожей і безпеки мандрівників. Учасники приділили увагу впровадженню цифрових технологій у галузі туризму та заходам щодо збереження і популяризації культурної спадщини.

Заступниця директора департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Мар’яна Кукса вручила подяку завідувачці кафедри туризму ЛНУ ім. Івана Франка Марті Мальській за значний внесок у розвиток туристичної сфери України. Пані Марта — докторка економічних наук, професорка і заслужена працівниця освіти України.

«Ці заходи об’єднують організації та установи в єдиний кластер, який працює над розвитком туризму в Україні та за її межами. Ми спільно прагнемо покращувати туристичну інфраструктуру, створювати комфортні умови для мандрівників, зберігати і популяризувати нашу культурну спадщину. Важливо, щоб історію України пізнавали не лише з підручників, а через власні подорожі, досліджуючи її стежки й відкриваючи нові горизонти. Вдячна колективу кафедри туризму за партнерство і за те, що саме ви першими в Україні реалізували «Шлях святого Якова» і активно розвиваєте цей напрям», — наголосила Мар’яна Кукса.