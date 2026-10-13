Довжик у вересні отримала майже 100 тисяч гривень доходу

Директорка департаменту фінансової політики Львівської міської ради Вікторія Довжик отримала у вересні зарплату в розмірі майже 93 тисяч гривень.
Львівська міська рада офіційно повідомила, що цього місяця заробіток Довжик склав 93 395,08 грн.
До цієї суми увійшли такі складові:
- посадовий оклад – 12 227,27 грн;
- доплата за ранг – 545,45 грн;
- надбавка за вислугу років – 5 109,09 грн;
- надбавка за високі досягнення у праці – 17 881,82 грн;
- премія – 45 419,82 грн;
- оплата відпустки – 12 084,56 грн;
- індексація – 127,07 грн.
Загальна сума податків та відрахувань, які було сплачено, склала 21 480,86 грн. Таким чином, чистий дохід посадовиці у вересні становив 71 914,22 грн.
Для порівняння, у серпні її заробітна плата сягала 181 тисячі гривень.
Вікторія Довжик є членкинею партії «Самопоміч». На місцевих виборах 2020 року вона пройшла до Львівської міської ради, а в попередньому скликанні обиралася депутаткою за виборчим списком цієї ж політсили у 2015 році.
Вона очолила департамент фінансової політики Львівської міськради у жовтні 2022 року. До цього, з 2017 року, працювала радницею міського голови в апараті виконавчого комітету.
Раніше Довжик обіймала посаду заступниці начальника управління – начальниці відділу економічного розвитку управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua