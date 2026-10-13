Довжик у вересні отримала майже 100 тисяч гривень доходу
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Довжик у вересні отримала майже 100 тисяч гривень доходу

Марко Лук'яненко

Директорка департаменту фінансової політики Львівської міської ради Вікторія Довжик отримала у вересні зарплату в розмірі майже 93 тисяч гривень.

Львівська міська рада офіційно повідомила, що цього місяця заробіток Довжик склав 93 395,08 грн.

До цієї суми увійшли такі складові:

  • посадовий оклад – 12 227,27 грн;
  • доплата за ранг – 545,45 грн;
  • надбавка за вислугу років – 5 109,09 грн;
  • надбавка за високі досягнення у праці – 17 881,82 грн;
  • премія – 45 419,82 грн;
  • оплата відпустки – 12 084,56 грн;
  • індексація – 127,07 грн.

Загальна сума податків та відрахувань, які було сплачено, склала 21 480,86 грн. Таким чином, чистий дохід посадовиці у вересні становив 71 914,22 грн.

Для порівняння, у серпні її заробітна плата сягала 181 тисячі гривень.

Вікторія Довжик є членкинею партії «Самопоміч». На місцевих виборах 2020 року вона пройшла до Львівської міської ради, а в попередньому скликанні обиралася депутаткою за виборчим списком цієї ж політсили у 2015 році.

Вона очолила департамент фінансової політики Львівської міськради у жовтні 2022 року. До цього, з 2017 року, працювала радницею міського голови в апараті виконавчого комітету.

Раніше Довжик обіймала посаду заступниці начальника управління – начальниці відділу економічного розвитку управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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