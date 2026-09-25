У Львові продовжили термін подачі на конкурс простору пам’яті Івана Вакарчука, тож ще можна встигнути долучитися

У Львові подовжили строки проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на створення громадського простору пам’яті Івана Вакарчука.

Планують облаштувати цей простір у парку імені Івана Франка, за інформацією Львівської міськради.

Заявки на участь, разом із цифровими матеріалами проєктів, можна подавати до 30 жовтня. Журі розгляне роботи і визначить переможців у період з 2 по 13 листопада.

Розширили також і термін реєстрації для учасників. Зареєструватися можна до 17:00 2 жовтня.

“Продовження строків дозволить новим командам взяти участь в розробці проєкту, а тим, хто вже зареєструвався — мати більше часу для вдосконалення своїх архітектурно-ландшафтних ідей”, – зазначили організатори.

Для участі необхідно пройти реєстрацію та заповнити відповідну форму.

Концепцію громадського простору пам’яті Івана Вакарчука визначать за результатами відкритого конкурсу в парку імені Івана Франка.

ВАЖЛИВО: ознайомитись із програмою та умовами конкурсу можна за посиланням.