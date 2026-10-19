У Львові презентують 47-й випуск науково-популярного видання «Наша спадщина»

20 жовтня 2026 року о 18:00 у Львівському Фотомузеї, що розташований у Львівському палаці мистецтв на вулиці Коперника, 17, відбудеться презентація 47-го випуску науково-популярного журналу «Наша спадщина».

Про це повідомив директор Львівського Фотомузею Роман Метельський.

Цей номер здебільшого присвячений двом вагомим ювілейним датам — 170-річчю з дня народження Івана Франка та 160-річчю Михайла Грушевського. У виданні зібрано дослідження, які відкривають маловідомі аспекти постатей цих двох видатних діячів української культури. Зокрема, матеріали подають Михайла Грушевського як глибокого дослідника українського фольклору, а Івана Франка — як високопрофесійного журналіста і мистецтвознавця, — за словами історика Івана Сварника.

Серед авторів цього випуску — Андрій Гречило, Андрій Сова, Ярослав Гарасим, Богдан і Тетяна Лазораки, Ростислав Шмагало, Софія Легін та інші науковці.

Особливу увагу цього номера приділено публікації Любові Глуховецької про скульптора Івана Северу, який у 1947 році створив один зі знайкращих пластичних образів Каменяра.

У розділі нових досліджень читачі також дізнаються про роботу Тетяни Себти про українську галицьку інтелігенцію, а також про дослідження Алли Аманенко, яке висвітлює розвиток закордонного вивчення постаті Михайла Грушевського.

Презентація організована під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей і релігій Львівської ОДА. Захід проходить у співпраці з Українським Фотографічним Товариством (УФОТО), Львівським Фотомузеєм і Львівським палацом мистецтв.

Інформаційне покриття забезпечують Українське радіо. Львів, Радіо «Львівська Хвиля», сайт про Захід України «Бомок», Інформаційна агенція «Гал-інфо», громадський сайт Львова «Форпост», інтернет-видання «Діло» та «Фотографії Старого Львова».