Головна архітекторка Львівщини заробила у вересні 70 тисяч гривень

У вересні директорка департаменту архітектури Львівської ОВА Олена Василько отримала зарплату у розмірі 70 тисяч гривень.

Львівська ОВА повідомила про це у відповідь на офіційний запит. У вересні Олена Василько отримала 70 827,50 грн заробітної плати.

До цієї суми увійшли: посадовий оклад у 53 021 грн, надбавка за ранг – 7 600 грн, надбавка за вислугу років – 6 362,52 грн, премія – 10 604,20 грн, а також індексація – 139,78 грн.

З нарахованої суми чиновниця сплатила 16 290,33 грн податків та військового збору. Крім того, 54 537,17 грн спрямувала на благодійну допомогу.

Для порівняння, у попередньому місяці її зарплата становила 60 тисяч гривень.

Олена Василько очолює департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА з 12 червня 2020 року.

Вона є магістром архітектури будівель і споруд НУ “Львівська політехніка”. Раніше працювала завідувачем Червоноградського міського відділу орендного підприємства “Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро”.

Крім того, Василько стала депутаткою Львівської обласної ради на місцевих виборах 2020 року від партії “Слуга народу”.