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У Львові пожежники оперативно ліквідували вогонь на терасі житлового будинку менш ніж за 30 хвилин

Марко Лук'яненко

У Львові швидко ліквідували пожежу на даху двоповерхівки, не давши вогню поширитися на житлові кімнати

10 жовтня у Львові на вулиці Медової Печери виникла пожежа на терасі даху двоповерхового житлового будинку. Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомило про подію на своїй сторінці у Facebook.

О 18:23 надійшло повідомлення про займання. Вогонь охопив терасу покрівлі площею близько 30 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно почали гасіння. Уже о 18:48 пожежу локалізували, а о 18:56 повністю ліквідували. Завдяки швидким діям вогонь не пошкодив житлові приміщення.

Наразі тривають заходи з’ясування причин і обставин виникнення пожежі.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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