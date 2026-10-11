У Львові пожежники оперативно ліквідували вогонь на терасі житлового будинку менш ніж за 30 хвилин

У Львові швидко ліквідували пожежу на даху двоповерхівки, не давши вогню поширитися на житлові кімнати

10 жовтня у Львові на вулиці Медової Печери виникла пожежа на терасі даху двоповерхового житлового будинку. Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомило про подію на своїй сторінці у Facebook.

О 18:23 надійшло повідомлення про займання. Вогонь охопив терасу покрівлі площею близько 30 квадратних метрів.

Рятувальники оперативно почали гасіння. Уже о 18:48 пожежу локалізували, а о 18:56 повністю ліквідували. Завдяки швидким діям вогонь не пошкодив житлові приміщення.

Наразі тривають заходи з’ясування причин і обставин виникнення пожежі.