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Пенсіонера доставили до лікарні після наїзду мікроавтобуса на Городоччині

Марко Лук'яненко

Львівщина: пішохода травмували у ДТП за участю Mercedes-Benz Sprinter

Ввечері 10 жовтня на трасі Львів — Шегині неподалік Городка у Львівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса та пішохода.

Близько 20:40 водій Mercedes-Benz Sprinter, 52-річний чоловік із Тернопільщини, наїхав на 62-річного місцевого жителя.

У результаті зіткнення пішохід отримав травми. Медики доставили його до лікарні для надання необхідної допомоги.

Наразі слідчі встановлюють всі обставини аварії, аби з’ясувати її причини та деталі.

Відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує обмеження волі до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами на той же період відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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