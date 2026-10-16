У Львові попереджають про загрозу зриву опалювального сезону через скорочення бронювання для комунальників

У Львівській міській раді б’ють на сполох через можливе зниження кількості заброньованих працівників підприємств водо- та теплопостачання. Влада міста попереджає: це рішення може суттєво ускладнити підготовку до опалювального сезону та швидке реагування на аварії в об’єктах критичної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради.

## Складна ситуація для тепломережі

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко звернув увагу, що державне рішення щодо зменшення кількості бронювання провокує значні ризики для життєзабезпечення Львова.

“Спершу нам обмежили можливість використовувати цільові фінансові кошти, а тепер брати на роботу працівників, які безпосередньо забезпечують тепло та воду для міста”, — заявив він.

За даними Москаленка, на комунальному підприємстві “Львівтеплоенерго” сьогодні працює понад 1900 людей, із яких мають бронювання близько 400. Якщо ліміт знизять до 60%, доведеться розброїти 86 фахівців — серед них слюсарі, інженери, зварювальники.

“Ці люди відповідають за ремонт мереж, ліквідацію аварій, запуск котелень і підтримку тепла у наших домівках. Вони вже зараз працюють над підготовкою міста до опалювального сезону”, — наголосив Москаленко.

## Попередження щодо наслідків

Він звернув увагу, що подібні зміни стануть особливо небезпечними на фоні постійних обстрілів російськими військами, які ставлять під загрозу критичну інфраструктуру. У випадку аварій необхідно негайно залучати кваліфікованих працівників для відновлення постачання тепла і води.

“Немає жодної постанови, здатної замінити слюсаря чи інженера під час аварійних ситуацій, особливо в зимовий період. Сподіваюся, що переможе здоровий глузд і рішення прийматимуться з урахуванням думки міст — адже тепло в наших домівках забезпечують конкретні люди, а не паперові документи”, — сказав Москаленко.

Він підкреслив, що при ухваленні рішень про бронювання слід враховувати реальні потреби громад.

## Що відомо про плановані зміни в системі бронювання

12 жовтня перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив про проєкт урядових змін до постанови, що регулює бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та воєнного стану. Відповідно до цього проєкту, ліміт бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики хочуть знизити з 100% до 85%, а для житлово-комунальних підприємств з 75% до 60%.

16 жовтня під час засідання Верховної Ради прем’єр-міністр Сергій Корецький підтвердив, що відбувається перегляд системи бронювання через виявлені масштабні зловживання. Проте він запевнив, що для критично важливих підприємств оборонного та енергетичного секторів радикальних змін не планують.