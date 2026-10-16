Львівський автобус турботи врятував сімох бездомних у перший день роботи

У Львові знову запрацював спеціальний Автобус турботи, що підтримує людей без постійного житла в холодну пору року. В перший день роботи проєкту цього сезону його послугами скористалися семеро осіб, які потрапили у складні життєві ситуації.

Заступник директора центру соціальних послуг “Джерело” Андрій Оліярник зазначив, що цю ініціативу відновили саме для того, щоб безпритульні могли отримати базову допомогу під час холодів. У автобусі їм надають можливість помитися, отримати чистий одяг, постригтися, поїсти гарячу їжу та проконсультуватися із соціальним або медичним працівником.

Автобус курсує щоп’ятниці о 10 годині ранку від Порохової вежі протягом осінньо-зимового періоду. Представники центру соціальних послуг намагаються щотижня особисто поспілкуватися з бездомними, розповідаючи їм про послуги мобільного пункту.

## Комплексна допомога у філії на вулиці Кирилівській

Окрім мобільного автобуса, повний спектр допомоги бездомні отримують у філії соціальної роботи центру “Джерело” на вулиці Кирилівській, 3А. Там діє єдиний у Львові притулок, де можна залишитися на ніч чи вдень, скористатися душовими, випрати речі, отримати чистий одяг і взуття, а також поїсти гарячу їжу.

Заклад надає не лише побутові послуги, а й соціальний супровід. Допомагають із відновленням втрачених документів, пошуком роботи та тимчасового житла. Працівники центру регулярно патрулюють різні райони міста. Вони роздають теплу їжу, одяг, засоби гігієни та інформують про можливості притулку.

## Досягнення міської ініціативи

Автобус турботи став частиною масштабного міського проєкту “З турботою про кожного”. У 20232024 роках допомогу отримали понад 200 осіб. Наступний сезон, 20242025 років, виявився ще ефективнішим: понад 220 людей скористалися послугами, здійснили 13 рейсів автобуса і провели 130 соціальних патрулів. Загальна кількість наданих послуг перевищила 4300.

Маршрути автобуса змінювали відповідно до потреб. У грудні 2024 року транспорт доставляв бездомних до спільноти взаємодопомоги “Емаус-Оселя”. У січні та лютому 2025 року — до нічліжки центру “Джерело”. Протягом минулої зими цим сервісом скористалися 220 осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.

Організатори закликають усіх свідомих львів’ян не бути байдужими, якщо бачать людину, якій потрібна допомога на вулиці, та повідомляти про це соціальні служби міста.