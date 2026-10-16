У Львові встановлять одинадцять пам’ятних таблиць на честь загиблих героїв

У Львові мають намір встановити одинадцять меморіальних таблиць на честь захисників, які загинули, боронячи незалежність України.

Ці таблиці розмістять на фасадах навчальних закладів, де колись навчалися загиблі воїни, а також на будинках, пов’язаних з їхнім життєвим шляхом.

Мета цього проєкту — зберегти пам’ять про героїв і передати наступним поколінням інформацію про їхній відважний подвиг. Меморіальні знаки стануть невід’ємною частиною міського середовища, нагадуючи мешканцям Львова й гостям міста про високу ціну, сплачену за свободу та незалежність країни.