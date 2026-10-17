У Львівській області пожежа сухої трави виникла через падіння ворожого безпілотника

Офіційна інформація

За уточненими даними, жертв і постраждалих немає.

16 жовтня ввечері на Львівщині оголосили повітряну тривогу через можливість удару реактивними безпілотниками. Загроза стосувалася Золочівського та Львівського районів.

Наступного дня, 17 жовтня, о 07:50 у Золочівському районі знову оголосили повітряну тривогу, яка тривала до 08:30. Тоді українські воїни протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник у Бродівській громаді.

Після падіння безпілотника неподалік дороги зайнялася суха трава. Пожежу швидко загасили. На місці події працювали спеціалізовані служби.

Інформація підтверджує: жертв та постраждалих немає.

Мешканців Львівщини закликають уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та не наближатися до уламків безпілотників. Вони можуть бути небезпечними й здетонувати.

Місцева влада наголошує на важливості дотримання заходів безпеки.