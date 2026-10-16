На Самбірщині вантажівка смертельно травмувала пішохода
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На Самбірщині вантажівка смертельно травмувала пішохода

Марко Лук'яненко

Аварія сталася між селами Дешичі та Чижки.

Вчора, 15 жовтня, близько 15:15, у Самбірському районі водій вантажівки DAF, 47-річний житель Самбора, скоїв наїзд на пішохода, 39-річного місцевого мешканця.

Пішохід загинув на місці від отриманих травм.

Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років, а також можливе обмеження права керування транспортними засобами до трьох років чи без такого.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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