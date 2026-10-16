На Львівщині нетверезий водій Opel спричинив ДТП з мотоциклістом-іноземцем, постраждалого госпіталізовано

У Яворові поліція затримала чоловіка, який в стані алкогольного сп’яніння спричинив ДТП за участю мотоцикліста-іноземця. Постраждалого доставили до лікарні.

Інцидент стався 15 жовтня близько 14:00 на перехресті вулиць Січових Стрільців і Левада у Яворові. За попередніми даними слідства, 24-річний житель Яворівського району, керуючи автомобілем Opel Insignia, зіткнувся з мотоциклом марки Ancilliotti.

За кермом мотоцикла перебував 70-річний громадянин іншої держави. Внаслідок аварії іноземець отримав травми й був госпіталізований для надання медичної допомоги.

Під час перевірки поліція встановила, що водій Opel перебував у стані алкогольного сп’яніння. Через це його затримали в рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП порушили кримінальне провадження. Дії водія кваліфікують за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння.

За цією статтею порушнику загрожує до трьох років позбавлення волі. Крім того, суд може позбавити права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини аварії.