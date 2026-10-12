У Львові пішла з життя учасниця УПА Олена Рибалко

Прощання відбудеться сьогодні у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Руській.

Львів прощається з Оленою Рибалко — найстарішою мешканкою України та зв’язковою Української повстанської армії. Вона пішла з життя у п’ятницю, 9 жовтня, перебуваючи на 110-му році. За все життя жінка присвятила медичній справі, лікувала поранених вояків повстанців і пережила жахливий Голодомор.

Церемонія прощання відбудеться 12 жовтня у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Руській. Початок обряду заплановано на 12:00. Поховають Олену Рибалко на Янівському кладовищі у родинному гробівці.

Олена Рибалко

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. Її батько, Кирило Рибалко, був воїном Української Народної Республіки та одним із засновників Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляла НКВС за підтримку цієї церкви. Мати Олени, остання представниця української гілки графів Потоцьких, померла під час Другої світової війни.

Пологі роки дівчина провела, переживши важкі роки Голодомору 1932–1933 років. У 1946 році вона переїхала до Львова й тут цілковито присвятила себе медицині. Олена очолила Пустомитівську районну лікарню у Львівській області. Працювала тут головною лікаркою.

Впродовж своєї медичної кар’єри Рибалко допомагала пораненим воякам УПА. Вона неодноразово робила операції в схронах повстанців, ризикуючи власним життям, щоб врятувати інших. Медицину Олена віддала майже до свого 89-го року життя, коли пішла на пенсію.

Серед її пацієнтів були знані діячі української культури, науки та церкви: Дмитро Павличко, Іван Крип’якевич, Йосиф Кладочний. Вона залишила глибокий слід у серцях багатьох людей, зокрема тих, хто боронив Україну у скрутні часи.