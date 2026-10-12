Львівські лікарі успішно вилікували рідкісну мозкову пухлину у 13-річної дівчинки

Навесні 2025 року тринадцятирічна Соломія Лавна раптово потрапила до лікарні святого Миколая у Львові через сильний судомний напад перед школою.

Під час обстеження медики виявили у неї пухлину — герміному розміром 4 сантиметри, що розташовувалась у третьому шлуночку головного мозку. Ця пухлина формується ще під час внутрішньоутробного розвитку і росте разом із дитиною, часто проявляючись під час гормональної перебудови в підлітковому віці.

Нейрохірурги лікарні почали термінове лікування. Вони провели ендоскопічну біопсію: взяли зразок тканини і зняли небезпечний тиск на мозок. Однак лабораторний аналіз підтвердив, що пухлина виявилася злоякісною.

Потім Соломія розпочала тривале лікування в онкологічному відділенні. Медичний персонал під час боротьби не лише дотримувався лікувальних протоколів, а й став для дівчинки справжньою підтримкою й опорою у складні часи.

Відновленню психологічного стану допомогло нове захоплення — в’язання іграшок. Це хобі Соломія відкрила для себе завдяки подарункам від благодійного фонду “Запорука” та організації “Евум”, які вона отримувала після процедур. Згодом вона навчилася робити іграшки сама і подарувала свої перші в’язані зайчики та ведмедики медперсоналу, що підтримував її на шляху боротьби з хворобою.

Перше медичне об’єднання Львова пропонує комплексні медичні послуги. Тут проводять як діагностику, так і лікування, складні хірургічні операції, реабілітацію і протезування. Центр спеціалізується на порятунку пацієнтів у критичних станах та після тяжких травм. До його складу входять лікарні святого Пантелеймона, святого Луки, святого Миколая та святої Анни, реабілітаційний центр UNBROKEN та лікувально-діагностичні центри. За довідками можна звертатися за номером 0 800 333 003.