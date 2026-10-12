На Львівщині запроваджено оновлений порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в автобусах (відеоінструкція)

Відсьогодні на Львівщині діє новий порядок безготівкової оплати та пільгового проїзду в автобусах (відеоінструкція)

Пасажиру потрібно дочекатися зеленої галочки на екрані та обов’язково взяти надрукований квиток.

З 12 жовтня на приміських та міжміських автобусних маршрутах Львівської області впроваджено новий порядок оплати. Тепер при вході в автобус достатньо один раз прикласти банківську картку, пристрій з NFC або пільгову картку до валідатора.

Раніше пасажири використовували систему Check-in/Check-out, яка вимагала повторного прикладання картки під час виходу з автобуса. Тепер цей крок скасували.

«Під час посадки пасажир повідомляє водієві кінцеву зупинку і один раз прикладає картку або пристрій до валідатора. Водій вибирає відповідний тариф і підтверджує оплату. Пасажиру треба дочекатися зеленої галочки на екрані валідатора і обов’язково взяти надрукований квиток. Це означає, що оплата або реєстрація пільгової поїздки відбулася успішно», – коментує директор департаменту дорожнього господарства ЛОДА Орест Шуліковський.

Якщо на екрані з’являється червоний хрестик, операцію не виконано. Причину відмови система виведе на екран валідатора. Оплата готівкою залишається без змін: пасажир повідомляє водієві зупинку, сплачує проїзд і отримує квиток.

Детальніше про нові правила оплати та пільгового проїзду можна дізнатися з відеоінструкції.

Усі питання щодо роботи системи можна уточнити на безкоштовній гарячій лінії оператора: 0 800 300 844.