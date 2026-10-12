У Львові під час Тижня здоров’я у частини учасників виявлено підвищений ризик серцево-судинних захворювань

У Львові 9,5 тисячі людей безкоштовно пройшли обстеження під час “Тижня здоров’я”.

З 6 по 10 жовтня у Львівській громаді тривала щорічна загальноміська кампанія “Тиждень здоров’я”. Мешканці мали змогу безплатно пройти базові медичні обстеження та отримати кваліфіковані консультації від фахівців.

Медичні намети працювали на 33 локаціях у найбільш людних місцях міста — на площах, в парках, біля супермаркетів та інших громадських просторах.

Під час акції послугами скористалися 9 502 особи.

Медики виявили численні відхилення, що можуть сигналізувати про необхідність подальшого обстеження. Таких випадків зафіксували чимало. З усієї кількості учасників 70,6% (6 708) становили жінки, а 29,4% — 2 794 чоловіки.

Майже половина відвідувачів (4 509 людей або 47,5%) були старшими за 60 років. У віковій групі 40-60 років зареєстрували 2 935 осіб (30,9%), а у групі 18-40 років — 1 631 (17,2%). Діти та підлітки склали 4,5% або 427 учасників.

Найпопулярнішим обстеженням стало вимірювання артеріального тиску — його провели 6 703 рази. Відхилення виявили у 2 681 випадку, що становить 40%.

Оцінку ризиків серцево-судинних захворювань провели 5 965 людям. Фактори ризику виявили у 2 634 пацієнтів — це 44,2% випадків.

Рівень глюкози крові перевірили 6 065 разів, а відхилення зафіксували у 1 542 випадках — більше ніж у кожному четвертому дослідженні.

Під час 1 242 електрокардіограм лікарі виявили зміни у 433 пацієнтів — це 34,9% досліджень.

Новинка цьогорічної акції — аналіз на феритин — пройшли 1 531 особа. Відхилення знайшли у 664 випадках, або 43,4%.

Для чоловіків виконали 1 525 тестів на ПСА, які оцінюють стан передміхурової залози. Відхилення визначили у 301 випадку, що дорівнює 19,7%.

2 151 раз провели тест на Helicobacter pylori, позитивним він виявився у 675 людей, тобто у 31,4% випадків.

Гостроту зору виміряли 4 468 разів. Порушення зору встановили у 2 051 випадку — це 45,9%. Внутрішньоочний тиск перевірили 2 388 разів, а відхилення виявили у 255 випадках — 10,7%.

Перевірки кольоросприйняття провели 1 259 разів, порушення зафіксували у 60 випадках, або у 4,8%.

За допомогою дерматоскопії обстежили 786 осіб. Відхилення зафіксували у 272 випадках, що відповідає 34,6%.

Для виявлення плоскостопості провели 974 обстеження, ознаки захворювання знайшли у 278 випадках, або 28,5%.

Найпоширенішим лабораторним тестом став аналіз на ВІЛ — його зробили 6 330 разів. Тести на гепатити В і С провели 5 576 та 5 497 разів відповідно. Виявили дев’ять позитивних на гепатит В, 14 — на гепатит С та 32 — на ВІЛ.

Гінекологи надали 422 консультації. Групу крові та резус-фактор визначили 162 особам.

Медики надали невідкладну допомогу у 25 випадках та уклали сім декларацій із сімейними лікарями.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила: “Разом із червневою акцією, яка зібрала понад 10 тисяч учасників, два цьогорічні ‘Тижні здоров’я’ охопили майже 20 тисяч мешканців”.

Нагадаємо, що “Тиждень здоров’я” — це масштабна загальноміська профілактична ініціатива, яку організовує міське управління охорони здоров’я за підтримки лікарів міських лікувально-діагностичних центрів та лікарень. Протягом акції у різних районах Львова кожен може безкоштовно перевірити ключові показники свого здоров’я.

У минулому році акція також проходила двічі — у червні та жовтні. Тоді послугами медиків скористалися понад 17 тисяч мешканців міста.