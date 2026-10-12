У Львові судитимуть посадовця Укрзалізниці через завищені витрати на комп’ютери понад 1,4 млн грн

У Львові стартував суд над керівником служби закупівель регіональної філії АТ “Укрзалізниця”. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем під час придбання комп’ютерної техніки у 2021 році, через що підприємство втратило понад 1,4 мільйона гривень.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, у 2021 році керівник закупівель безпідставно доручив моніторинг цін на техніку інженеру з адміністрування мереж. Цей працівник не мав повноважень і кваліфікації для аналізу ринку закупівель.

На основі зібраних цінових пропозицій цей неуповноважений інженер допоміг укласти договори на постачання 183 комп’ютерів та 5 ноутбуків. Проте вартість техніки виявилася значно вищою за середньоринкову.

Прокуратура наголошує, що дії посадовця завдали регіональній філії “Укрзалізниці” збитків понад 1,4 мільйона гривень.

Фігуранту висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, вчинене умисно з метою отримання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

У разі визнання винним він ризикує отримати до шести років ув’язнення, а також заборону обіймати певні посади або вести певну діяльність на строк до трьох років. Додатково передбачено штраф до 17 тисяч гривень.