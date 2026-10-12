У Львівській області надають безкоштовну допомогу: адреси та контакти для звернення

З 12 по 16 жовтня Координаційні офіси Львівської області прийматимуть відвідувачів та надаватимуть безкоштовну допомогу людям, які її потребують. Ініціаторами роботи виступили начальник Львівської ОВА Максим Козицький та керівниця Координаційного центру Галина Бордун.

Попередня реєстрація на всі послуги Координаційного офісу здійснюється за допомогою онлайн анкети.

Стрийський район:

Понеділок, 12 жовтня

11:00–17:00 — Мальтійська служба допомоги, психологічні індивідуальні консультації.

Вівторок, 13 жовтня

11:00–17:00 — Мальтійська служба допомоги, психологічна підтримка.

Четвер, 15 жовтня

11:00–17:00 — Мальтійська служба допомоги, індивідуальні психологічні консультації.

Самбірський район:

Понеділок, 12 жовтня

10:00–17:00 — БО «Мальтійська служба допомоги України», консультації та психологічна підтримка.

10:00–15:00 — Самбірська районна організація Товариства Червоного Хреста України.

Вівторок, 13 жовтня

10:00–17:00 — Мальтійська служба допомоги, консультації та психологічна допомога.

Середа, 14 жовтня

10:00–17:00 — Мальтійська служба допомоги, психологічна підтримка.

10:00–14:00 — Благодійний фонд «Право на захист», юридична та правова допомога.

Четвер, 15 жовтня

10:00–17:00 — Мальтійська служба допомоги, надання консультацій та психологічна підтримка.

10:00–14:00 — БФ «Право на захист» (юридичні консультації).

10:00–17:00 — «Клініка сімейного здоров’я», лікар Котій Є.П. приймає пацієнтів та консультує.

П’ятниця, 16 жовтня

10:00–17:00 — Мальтійська служба допомоги, психологічна підтримка.

10:00–15:00 — Самбірська районна організація Товариства Червоного Хреста України.

Золочівський район:

Понеділок, 12 жовтня

10:00–17:00 — Мальтійська служба допомоги, консультації з психології.

Середа, 16 вересня

10:00–17:00 — Психолог Координаційного центру, консультації та підтримка.

П’ятниця, 18 вересня

10:00–17:00 — Мальтійська служба допомоги, психологічна підтримка.

Шептицький район:

Понеділок, 12 жовтня

10:00–17:00 — Менеджер офісу, консультації.

БО «Мальтійська служба допомоги» та ГО «Птаха України» (м. Сокаль).

Вівторок, 13 жовтня

10:00–17:00 — Менеджер офісу, консультації.

БО «Мальтійська служба допомоги» та ГО «Птаха України» (м. Сокаль).

Середа, 14 жовтня

10:00–17:00 — Менеджер офісу, консультації.

БО «Мальтійська служба допомоги» та ГО «Птаха України».

Четвер, 15 жовтня

10:00–17:00 — Менеджер офісу, консультування.

БО «Мальтійська служба допомоги» та ГО «Птаха України».

П’ятниця, 18 вересня

10:00–17:00 — Менеджер офісу, консультації.

БО «Мальтійська служба допомоги» та ГО «Птаха України».

Реєстрація на всі послуги та можливість приєднатися до партнерської мережі доступна за посиланням.

📲 Гаряча лінія Львівської області: 1684

Електронна пошта: medpsysocial.aid@gmail.com

Адреси Координаційних центрів:

Стрий – вул. Героїв Небесної сотні, 1, тел. 0674710156

Дрогобич – вул. 22 Січня, 28, тел. 0674710245

Самбір – вул. Мазепи, 8/2, тел. 0674710298

Городок – Майдан Гайдамаків, 6, тел. 0674710083

Золочів – вул. Пачовського, 7, тел. 0674710329

Кам’янка-Бузька – вул. Незалежності, 27, тел. 0674710083

Шептицький – вул. Шевченка, 15, тел. 0674710334

Яворів – вул. Шашкевича, 1а (Будинок Воїна), тел. 0674710344

Перемишляни – вул. Ковча, 4, тел. 0674710083

Новояворівськ – вул. Шевченка, 1 (Палац Культури «Кристал»), тел. 0674710630

Часи роботи центрів: понеділок–п’ятниця, з 10:00 до 17:00.