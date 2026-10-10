У Львові під час повітряної тривоги зафіксували вибухи, активувалася система ППО

Вибухи у Львові 10 жовтня: місто зазнало атаки реактивного безпілотника, сили ППО успішно ліквідували загрозу

Ранок 10 жовтня у Львові розпочався з сигналу повітряної тривоги. Вже за кілька хвилин пролунали вибухи — сили протиповітряної оборони вступили в дію, щоб відбити атаку з повітря.

Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, підтвердив інформацію про активну роботу ППО. Журналісти, які були на місці подій, також зафіксували звуки вибухів.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили: о 07:05 поблизу Тернополя було зафіксовано ворожий реактивний безпілотник, що рухався у напрямку Львівської області. За дві хвилини, о 07:07, у Стрийському районі оголосили повітряну тривогу. Згодом цей режим введено і в Золочівському, і у Львівському районах.

О 07:37 сигнал про відбій тривоги пролунав для всіх залучених районів, що свідчить про припинення загрози.