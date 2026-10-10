Львівщина сьогодні проводить в останню путь шістьох героїв-захисників

Полеглі Захисники

Щодня о 9 годині відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупиніться, де б не були, і вшануймо світлу пам’ять усіх, хто загинув, обороняючи Україну від російської агресії.

Сьогодні Львівщина прощається з героями, які віддали життя за Батьківщину:

Іван Грицик — уродженець села Горішнє Новороздільської громади. Він служив оператором 1 відділення протитанкових ракетних комплексів у взводі протитанкових ракетних комплексів роти вогневої підтримки штурмового батальйону військової частини А4862. Довгий час вважався зниклим безвісти. Загинув 16 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Новотроїцьке на Донеччині. Захисникові було 43 роки.

Микола Подольний — родом із Дніпра. У 2024 році долучився до оборони країни. Служив у складі 21 окремого полку безпілотних систем «Kraken 1654». Загинув 28 вересня у віці 36 років.

Олег Лавриненко — львів’янин. Вступив до захисників у 2024 році. Виконував завдання у 92 окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Загинув 6 жовтня. Йому було 56 років.

Юрій Галадій — також львів’янин, який став на захист України з початком повномасштабного вторгнення. Він служив у 3 окремій штурмовій бригаді. Отримав медаль Міністерства оборони України «За поранення», нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» і відзнаку коїна 3 окремої штурмової бригади. Загинув 4 жовтня у віці 39 років.

Василь Ціж — мешканець села Черемошня Золочівського району. Служив помічником гранатометника 3 стрілецької роти 4 стрілецького батальйону, що охороняє важливі державні об’єкти, військової частини 3002. Помер 8 жовтня в селі Суходіл Чортківського району Тернопільщини. Йому було 56 років.

Ярослав Пиріг — родом зі Шептицького району. В травні 2024 року вступив до 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади. З вересня 2024-го виконував бойові завдання поруч із селом Богоявленка Волноваського району на Донеччині, недалеко від Вугледара. Загинув у 2024 році. З 30 жовтня вважався зниклим безвісти. Поховають Ярослава в селі Бубнів Волинської області. Йому було 41 рік.

Вічна слава та пам’ять полеглим Героям!