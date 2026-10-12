Банда крадіїв дронів діяла під керівництвом ув’язненого безпосередньо з тюрми

На Львівщині поліція затримала п’ятьох шахраїв, які ошукували продавців безпілотників, привласнюючи дорогі дрони за допомогою підроблених документів. Кожному із них повідомили про підозру в шахрайстві.

Львівська обласна прокуратура оприлюднила інформацію про викриття цієї злочинної групи.

Як виникла схема

Автором масштабної афери став 37-річний чоловік, який перебуває у Дрогобицькій виправній колонії за подібний злочин. Ще в січні цього року він розробив нову схему привласнення безпілотників і залучив до неї чотирьох спільників із Житомира віком від 26 до 59 років, чітко розподіливши між ними ролі.

Яким чином діяли шахраї

За даними слідства, організатор особисто відстежував оголошення про продаж дронів в інтернеті. Він підшукував жертву і переконував її надіслати товар поштою без вказання вартості, накладеного платежу чи страховки. Мовляв, так вдасться здешевити пересилку і уникнути податків.

Головний прийом полягав у тому, що зловмисник наполягав оформити посилку на ім’я самого продавця або його родичів. Це заспокоювало продавців, бо ті відчували, що «самі собі» відправляють товар і ризик мінімальний.

Після отримання трек-номера відправлення з повними даними одержувача, продавець очікував оплату, аби потім переоформити доставку на покупця. Однак сплати так і не надходило.

Натомість організатор оперативно передавав персональні дані одержувача своїм спільникам. Вони виготовляли підроблені тимчасові посвідчення особи з ім’ям справжнього покупця, але замінювали фотографію на виконавця злочину. З такими фальшивими документами шахрай з’являвся у відділенні пошти, видавав себе за адресата і забрав дрон раніше, ніж продавець підозрив обман.

Перепродаж і розподіл заробленого

Незаконно отримані безпілотники шахраї передавали одному зі співорганізаторів. Він продавав дрони за готівку. Спочатку виручка покривала операційні витрати схеми, а залишок розподіляли між усіма учасниками.

Обсяг завданих збитків

Встановлено, що зловмисники викрали п’ять дронів чотири моделі Mavic і один Autel. Загальна сума шкоди, зазнана двома продавцями, перевищила 1,4 мільйона гривень.

Правова кваліфікація і подальше розслідування

Правоохоронці кваліфікували дії кожного з учасників залежно від ролі в схемі:

організатор і співорганізатор організація шахрайства, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України);

безпосередні виконавці шахрайство організованою групою (ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України);

особа, що сприяла схемі пособництво у шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України).

Розслідування триває. Правоохоронці перевіряють, чи мають інші особи стосунок до злочинної діяльності, зокрема ті, хто міг виготовляти підроблені документи для групи.