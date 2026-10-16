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Прогноз погоди у Львові на 16 жовтня: температура до 14 градусів та часткові прояснення

Марко Лук'яненко

У четвер, 16 жовтня, на Львівщині синоптики прогнозують змінну хмарність із проясненнями. Температура повітря підніметься до 14 градусів тепла.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що суттєвих опадів на території області не очікується.

Ранок може зустріти мешканців слабким туманом. Вітер дуватиме з півночі зі швидкістю 510 метрів за секунду. Денна температура коливатиметься в межах 914 градусів за Цельсієм.

У самому Львові стовпчик термометра зупиниться на позначках від 10 до 12 градусів тепла вдень.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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