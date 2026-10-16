У Львові оголосили конкурс соціальної відзнаки “Дбайливі 2026” для активних громадян

У Львові започаткували щорічну соціальну відзнаку “Дбайливі”. Мета проєкту — виділити людей і ініціативи, що роблять життя інших кращим. Адже поруч завжди є ті, хто підтримує родини у складних обставинах, піклується про дітей і літніх людей, розвиває соціальні послуги, хоча їхня праця часто лишається непоміченою.

Ініціатором конкурсу стало управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Участь у ньому — добровільна.

Директорка департаменту гуманітарної політики Валентина Бартошик підкреслила, що відзнака не обмежена лише професійними соціальними працівниками. Вона наголосила, що соціальна сфера значно ширша за офіційні посади. У Львові багато людей, які не працювали офіційно в цій сфері, але роками опікуються сусідами, підтримують літніх самотніх людей і допомагають родинам у скрутних ситуаціях. Для таких небайдужих мешканців створили спеціальну номінацію “Добро поруч”, бо турбота починається не із посади, а з щирого відгуку на чужу потребу.

Хто може подавати заявки

Конкурс відкритий для фахівців соціальної сфери, співробітників установ та органів місцевого самоврядування, представників громадських, волонтерських, благодійних і міжнародних організацій, а також команд і партнерських ініціатив. Водночас передбачена окрема категорія для мешканців Львівської громади, які допомагають нужденним, навіть якщо це не їхня професійна діяльність.

Відзнаку вручатимуть у шести номінаціях. Керівниця управління соціального захисту Львівської міської ради Тетяна Колесник пояснила, що мета конкурсу — показати реальні результати соціальної роботи. Це може бути врятована дитина, родина, яка подолала кризу, або літня людина, що перестала почуватися самотньою. Вона додала, що “Дбайливі” мають об’єднати професійну спільноту, щоб успішні практики ставали помітними і поширювалися, встановлюючи нові стандарти якості соціальної роботи.

Як подати заявку

Подати кандидатуру можна самостійно або шляхом висунення керівником установи, громадською або благодійною організацією, колективом, командою або іншим суб’єктом, що працює у соціальній сфері. Важливо: одна людина чи команда може брати участь лише в одній номінації.

Для участі потрібно обрати номінацію і заповнити аплікаційну форму. У ній необхідно коротко розповісти історію кандидата, його мотивацію, ключові досягнення або ініціативи, їхній вплив на громаду, а також бачення майбутнього розвитку діяльності.

Критерії відбору

Конкурсна комісія оцінюватиме заявки за кількома критеріями: досвід і внесок кандидата, мотивація, відданість справі, результативність роботи, соціальний вплив, актуальність і перспективність ідей, відповідність номінації. Кожен аспект оцінюватимуть за десятибальною шкалою.

У кожній номінації можуть визначити до трьох переможців. Якщо заявок недостатньо або вони не набирають потрібних балів, комісія залишає за собою право не присуджувати відзнаку.

Прийом заявок триватиме до 30 жовтня, а імена фіналістів оголосять у листопаді. Детальніша інформація, опис номінацій і форма для подання доступні на офіційному сайті соціальної відзнаки “Дбайливі 2026”.