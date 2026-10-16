11 народних депутатів зі Львівщини виступили проти податку на посилки

Верховна Рада ухвалила закон, який вводить оподаткування посилок до 150 євро.

15 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 16051-1, що змінює Податковий кодекс. Він скасовує пільгу на оподаткування посилок із закордону вартістю до 150 євро.

За цей законопроєкт віддали голос 252 народні депутати.

Документ вводить ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості. Для онлайн-покупок до 150 євро ПДВ буде нараховувати та сплачувати електронна платформа. Посилки з некомерційним вмістом вартістю до 45 євро залишаються звільненими від оподаткування.

Нові правила набудуть чинності не раніше 1 липня 2027 року і лише за умови відповідного рішення уряду. Ухвалення цього закону є однією з умов для отримання бюджетної підтримки та фінансування від Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду.

Міністерство фінансів прогнозує, що реформа щороку приноситиме приблизно 10 мільярдів гривень для потреб сектору безпеки та оборони.

З-поміж львівських народних депутатів “за” проголосували: Богдан Моркляник, Юрій Камельчук, Ростислав Тістик, Мар’ян Заблоцький, Андрій Герус, Остап Шипайло, Святослав Юраш (усі – “Слуга народу”), Володимир В’ятрович, Микола Княжицький, Андрій Лопушанський (“Європейська Солідарність”), Андрій Кіт, Павло Бакунець (“Довіра”), Тарас Батенко (“За майбутнє”).

Не було на пленарному засіданні Михайла Бондаря, Миколи Величковича, Софії Федини, Олега Синютки (“Європейська Солідарність”), Галини Васильченко, Ярослава Юрчишина, Наталії Піпи (“Голос”).

Присутні, але не голосували: Євген Петруняк (“Слуга народу”), Роман Лозинський (“Голос”), Олена Кондратюк (позафракційна). Утримався Михайло Цимбалюк (“Батьківщина”).

Варто зазначити, що у травні цього року Верховна Рада відхилила правки до законопроєкту щодо змін до Митного кодексу, пов’язаних з оподаткуванням посилок.