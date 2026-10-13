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У Львові оголосили дату проведення наступної сесії міськради

Марко Лук'яненко

29 жовтня депутати міськради зберуться на сесію вперше з початку воєнного стану сорок дев’ятий раз.

Про це повідомляє розпорядження міського голови Львова Андрія Садового, датоване 9 жовтня 2026 року.

Садовий ухвалив рішення скликати 57-му сесію Львівської міської ради 8-го скликання та сформувати порядок денний, що відбудеться 29 жовтня о 10:00 у сесійному залі міськради.

“Скликати 57-му сесію Львівської міської ради 8-го скликання 29 жовтня 2026 року о 10:00 у сесійному залі міської ради. Сформувати порядок денний 57-ї сесії”, – йдеться в офіційному розпорядженні.

Серед ключових питань – зміни до бюджету Львівської громади на 2026 рік, затвердження галузевих програм територіальної громади.

Також депутати заслухають інформацію про хід будівництва механіко-біологічного комплексу для переробки твердих побутових відходів на вул. Пластовій, 13.

До порядку денного внесли питання щодо оренди нежитлових приміщень і нерухомого майна, а також продажу земельних ділянок.

Це вже сорок дев’яте засідання сесії міської ради Львова від моменту запровадження воєнного стану в Україні. Попередня сесія відбулася 17 вересня 2026 року.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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