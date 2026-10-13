Львівщина віддає шану дев’ятьом захисникам України, які віддали життя за свободу

13 жовтня на Львівщині проходить церемонія прощання з дев’ятьма захисниками України, які загинули, боронячи країну. Серед полеглих Ярослав Гірний, Володимир Паськів, Андрій Коміренко, Микола Ковалів, Максим Бондаренко, Іван Козак, Василь Сенишин, Богдан Коцюба і Степан Дубіль.

Ярослав Гірний був львів’янином. Він став на захист Батьківщини у 2023 році й служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Сухопутних військ. Загинув 17 жовтня 2024 року у віці 32 років. За мужність нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Володимир Паськів родом із села Деревляни Кам’янка-Бузької громади Львівського району. Він очолював роту в 65-й механізованій бригаді. Воїн загинув 4 жовтня поблизу села Преображенка на Запоріжжі. Йому було 36 років.

Андрій Коміренко проживав у селі Стенятин Шептицького району. Мобілізований у 2025 році, він служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 42-ї окремої механізованої бригади. Загинув під час операції поблизу села Новопавлівка на Дніпропетровщині.

Микола Ковалів, уродженець села Брониця Дрогобицької громади, вступив до війська в лютому 2022 року. Служив старшим сержантом-стрільцем-оператором в 63-й окремій механізованій бригаді. Загинув 20 травня 2025 року під час бойового завдання під Торським на Донеччині. Йому було 43 роки.

Максим Бондаренко жив у селі Пнікут Яворівського району. Він був розвідником-оператором у розвідувальній роті 81-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 22 серпня 2025 року біля Серебрянки на Бахмутському напрямку.

Іван Козак походив із села Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Помер 11 жовтня в лікарні міста Стрий. Захиснику було 44 роки.

Василь Сенишин народився в селі Криниця Миколаївської громади Стрийського району. Вступив до війська у квітні 2024 року, отримав поранення, пройшов тривале лікування та реабілітацію і повернувся до служби. Помер 7 жовтня через хворобу у віці 47 років.

Богдан Коцюба родом із села Гірне Грабовецько-Дулібівської громади. Командував відділенням у 65-й окремій механізованій бригаді. За бойові заслуги отримав багато нагород, серед них медалі «За відвагу», «За хоробрість в бою», а також нагороди «За сумлінну службу», «За оборону України» та Козацький Хрест. Загинув 4 жовтня на Запорізькому напрямку у віці 27 років.

Степан Дубіль жив у селі Вовче Турківської громади Самбірського району. Служив водієм-електриком у роті безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади. Помер 6 жовтня в селищі Веселе на Харківщині під час виконання службових обов’язків.