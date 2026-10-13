Два будинки сильно постраждали, ще сім мають пошкодження
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Два будинки сильно постраждали, ще сім мають пошкодження

Марко Лук'яненко

Фото ДСНС Львівщини2

Ранкової повітряної тривоги 13 жовтня Львівщину атакували два російських реактивних безпілотники.

Сили протиповітряної оборони збили обидва безпілотники. Падіння одного з них у селі Муроване Львівського району спричинило пошкодження дев’яти житлових будинків. На щастя, серед місцевих не було постраждалих.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що повітряна тривога тривала з 04:52 до 05:22. За даними Повітряного командування «Захід», один дрон збили над Львовом, інший – над селом Муроване.

Внаслідок збиття безпілотника у Львові жодних руйнувань не зафіксовано.

Втім, у Мурованому два житлові будинки згоріли повністю, ще сім отримали різний ступінь пошкоджень через падіння та пожежу. Інфраструктура села також зазнала пошкоджень.

Постраждали й автомобілі: три з них згоріли, ще два – отримали пошкодження.

«Найголовніше — люди залишилися живі і неушкоджені», — підкреслив Максим Козицький.

Очільник Львівщини закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги й одразу йти в укриття.

«Ворог діє швидко і підступно. Не варто легковажити», — наголосив Козицький.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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