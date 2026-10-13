Два будинки сильно постраждали, ще сім мають пошкодження

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Ранкової повітряної тривоги 13 жовтня Львівщину атакували два російських реактивних безпілотники.

Сили протиповітряної оборони збили обидва безпілотники. Падіння одного з них у селі Муроване Львівського району спричинило пошкодження дев’яти житлових будинків. На щастя, серед місцевих не було постраждалих.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що повітряна тривога тривала з 04:52 до 05:22. За даними Повітряного командування «Захід», один дрон збили над Львовом, інший – над селом Муроване.

Внаслідок збиття безпілотника у Львові жодних руйнувань не зафіксовано.

Втім, у Мурованому два житлові будинки згоріли повністю, ще сім отримали різний ступінь пошкоджень через падіння та пожежу. Інфраструктура села також зазнала пошкоджень.

Постраждали й автомобілі: три з них згоріли, ще два – отримали пошкодження.

«Найголовніше — люди залишилися живі і неушкоджені», — підкреслив Максим Козицький.

Очільник Львівщини закликав громадян не ігнорувати повітряні тривоги й одразу йти в укриття.

«Ворог діє швидко і підступно. Не варто легковажити», — наголосив Козицький.