Мер Львова отримав зарплату понад 100 тисяч гривень за липень

Мер Львова Андрій Садовий отримав у липні зарплату в розмірі 107 тисяч гривень.

Про це повідомила Львівська міська рада.

Загальна сума нарахувань міському голові за липень становила 107 486,64 грн. Виплата складається з кількох частин:

– посадовий оклад – 20 072,35 грн;

– доплата за ранг – 626,09 грн;

– надбавка за вислугу років – 6 209,53 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 13 453,99 грн;

– доплата за роботу з таємними документами – 2 007,23 грн;

– премія – 40 361,96 грн;

– зарплата за час перебування у відрядженні – 24 646,10 грн;

– індексація – 109,39 грн;

Після сплати податків та військового збору на суму 24 721,93 грн, Садовий отримав на руки 82 764,71 грн.

Місяцем раніше зарплата мера становила 80 тисяч гривень.

Андрій Садовий очолює Львів з 2006 року. На виборах 2020 року за нього віддали голоси 62,8% львів’ян, хоча ще в березні 2019-го він заявляв про намір завершити політичну кар’єру на посаді мера.

Раніше повідомлялося, що на відрядження Садового та п’ятьох його заступників у 2025 році з бюджету Львова виділили 489 тисяч гривень.