Львів готується до важких зимових умов, інвестуючи в альтернативні джерела енергії

Львівські комунальні підприємства вже активно перевіряють резервні джерела енергопостачання, готуючись до можливих труднощів із світлом, теплом і водою взимку. ЛМКП “Львівтеплоенерго” контролює роботу твердопаливних котелень у найбільших школах міста і проводить діагностику наявних генераторів.

Станом на сьогодні перевірено більшість котелень у великих навчальних закладах Львова. Комунальники визначили місця зберігання палива та розробили чіткий алгоритм дій у разі надзвичайної ситуації. Директор ЛМКП “Львівтеплоенерго” Олександр Одинець підтвердив, що підприємство має достатні запаси палива.

Особливу увагу приділяють кадровому забезпеченню. Для роботи обладнання підготовлено кваліфікований персонал як зі сторони комунального підприємства, так і з навчальних закладів. За кожну котельню відповідатимуть по два співробітники “Львівтеплоенерго” і два працівники школи.

Паралельно ЛМКП “Львівводоканал” готується до можливих перебоїв з електропостачанням. Усі об’єкти підприємства обладнано альтернативними джерелами живлення, що дозволить забезпечити подачу води хоча б на перші поверхи будинків у разі кризи.

Перевірку систем проводять також інші комунальні установи міста. Медичні заклади, школи, культурні та соціальні установи тестують роботу своїх твердопаливних котлів, генераторів і сонячних панелей.

Міське управління з надзвичайних ситуацій повідомило про планову інспекцію пунктів обігріву та впровадження дворівневої системи повітряної тривоги з жовтим і червоним рівнями. Жовтий сигнал означатиме загрозу атаки ударних безпілотників, червоний у разі ракетної атаки, комбінованого удару ракетами і дронами або масованої атаки дронів.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко наголосив: “Потрібно мати відповідальних людей, які знають, як діяти. Ми не можемо передбачити, якою буде зима, але обов’язково маємо готуватися до різних сценаріїв. Головне безпека і комфорт мешканців. Саме тому всі системи постійно тестуємо”.

Підготовка до зимового періоду триватиме. Місто продовжить перевіряти альтернативні джерела енергії, підтримувати запаси палива та тренувати персонал для роботи в екстрених умовах.

Автономне опалення вже у понад 40 школах

Нещодавно мер Львова Андрій Садовий особисто оглянув роботу твердопаливної котельні в одній зі шкіл. Наразі такі системи встановлені у понад 40 навчальних закладах міста. Вони можуть забезпечувати тепло навіть без електрики й газопостачання. Роботу котелень зараз тестують, аби можливе використання у перехідний період перед офіційним початком опалювального сезону було ефективним.

План стійкості інвестиції на мільярди гривень

У березні цього року міська рада Львова ухвалила План стійкості громади. Відтоді активно реалізує низку проєктів, спрямованих на підготовку до різних кризових сценаріїв зимового періоду.

Ключові напрямки роботи включають нарощування резервної генерації, захист критичної інфраструктури, впровадження альтернативних джерел електро- та теплопостачання, а також програми підтримки мешканців. Одночасно модернізують мережі тепло- та водопостачання, проводять ремонт колекторів і посилюють охорону важливих об’єктів міста.

Вартість проєктів за Планом стійкості вже перевищує 3 мільярди гривень. Частину коштів Львів залучив через кредити в державних банках і міжнародну підтримку. Окремі ініціативи виконують спільно з Європейським інвестиційним банком, урядами Німеччини й Норвегії та іншими партнерами. Деякі заходи фінансує держава у рамках загальнонаціонального Плану стійкості.